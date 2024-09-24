Ердоган закликав США зняти санкції з Туреччини, які перешкоджають оборонним закупівлям

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав США скасувати санкції проти країни, які блокують деякі оборонні закупівлі.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Ердоган заявив, що співпраця в оборонній промисловості "дуже далека" від свого потенціалу через обмеження, які залишаються.

"Для цього слід відмовитися від односторонніх застосувань, таких як додаткові тарифи в металургійному, сталеливарному та алюмінієвому секторах, зонди та санкції CAATSA. Я сподіваюся, що ми перегорнули нову сторінку з проєктом модернізації F-16, і ми очікуємо, що експортні обмеження в цій галузі будуть остаточно зняті", – вважає він.

Реклама:

Як відомо, турецько-американські відносини погіршилися через, серед іншого, придбання Туреччиною російської системи протиракетної оборони С-400 і підтримку США сирійського курдського ополчення, яке Туреччина розглядає як смертельну загрозу.

У 2018 році США призупинили постачання Туреччині винищувачів F-35 й відтоді на складах у США зберігаються шість бойових літаків F-35A, виготовлених для Туреччини, середня вартість одного такого літака становить приблизно $130 млн.

Ще у січні цього року у Пентагоні заявляли, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.