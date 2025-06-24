СМИ: Эрдоган надеется на встречу с Трампом на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится к встрече со своим американским визави Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО, чтобы улучшить напряженные отношения между странами.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Собеседники агентства заявили, что встреча, как ожидается, состоится в Гааге поздно вечером во вторник, 24 июня.

Отметим, отношения между двумя сторонами обострились после решения Турции приобрести российскую систему противоракетной обороны С-400, что побудило США запретить Анкаре покупать истребители F-35.

По словам собеседников, отношения также ухудшились из-за поддержки США сирийских курдских ополченцев, которых Турция считает угрозой.

Они отметили, что Эрдоган попытается убедить Трампа отменить запрет, предоставив гарантии, что его страна будет использовать российскую систему противоракетной обороны в контролируемом режиме.

Отдельно Анкара также будет просить разрешения на приобретение и сборку двигателей GE Aerospace F110 и F404, которые используются в американских истребителях и турецких двухмоторных боевых самолетах Kaan и учебно-тренировочных самолетах Hurjet.

Собеседники рассказали, что во время встречи с Трампом Эрдоган может обсудить интеграцию поддерживаемых США сирийских курдских ополченцев, связанных с сепаратистской турецкой группой PKK, в состав новой сирийской армии.

Он также может попросить президента США сдержать Израиль в регионе и выразить свое противодействие любым шагам Израиля по созданию постоянной военной базы в Сирии, добавили они.

Отметим, Анкара не захотела отказываться от С-400, как того требует Вашингтон, но имеет большие надежды, что Трамп согласится внести поправки в CAATSA, чтобы Турция смогла приобрести самолеты F-35, построенные компанией Lockheed Martin.

Решение спора по российским С-400 может привести к беспрецедентному росту сотрудничества в оборонной отрасли между давними союзниками.

Вне оборонной сферы Турция рассматривает возможность увеличения импорта сжиженного природного газа из США и работает над окончательным оформлением заказа на самолеты Boeing.

А в мае США согласились продать Турции ракеты на сумму 304 млн долларов.