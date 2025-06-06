Большинство немцев поддерживают прекращение продажи оружия Израилю

Подавляющее большинство немцев высказывается за ограничение или полное прекращение экспорта оружия в Израиль на фоне гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного институтом общественного мнения Infratest dimap для телеканала ARD, сообщает "Европейская правда".

В опросе, в котором приняли участие 1292 избирателя в Германии, 43% высказались за ограничение экспорта оружия в Израиль, 30% – хотят полного прекращения экспорта.

При этом 17% немецких респондентов хотят, чтобы экспорт вооружения в Израиль продолжался без изменений.

Кроме того, согласно данным Infratest dimap, почти две трети (63%) опрошенных в Германии считают, что военный ответ Израиля на террористическое нападение ХАМАС в октябре 2023 года был чрезмерным, и только 18% считают действия израильской армии адекватными.

Опрос ARD также показал, что почти три четверти респондентов (73%) считают неоправданным, что военные действия Израиля против ХАМАС также затрагивают палестинское гражданское население.

Оба эти показателя являются новыми рекордными значениями, зафиксированными в регулярных опросах Infratest dimap.

В последние дни представители правительства Германии все чаще критически высказывались в отношении действий Израиля в секторе Газа.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, например, обвинил израильское правительство в нарушении международного права в связи с политикой поселений на оккупированных палестинских территориях и блокированием гуманитарных грузов.

Вслед за критикой немецкого правительства в адрес Израиля политики Социал-демократической партии Германии настаивают на прекращении поставок оружия в эту страну.