Більшість німців підтримують припинення продажу зброї Ізраїлю

Переважна більшість німців висловлюється за обмеження або повне припинення експорту зброї до Ізраїлю на тлі гуманітарної ситуації в секторі Гази.

Про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного інститутом громадської думки Infratest dimap для телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".

В опитуванні, в якому взяли участь 1292 виборці в Німеччині, 43% висловилися за обмеження експорту зброї до Ізраїлю, 30% – хочуть повного припинення експорту.

При цьому 17% німецьких респондентів хочуть, щоб експорт озброєння до Ізраїлю продовжувався без змін.

Крім того, згідно з даними Infratest dimap, майже дві третини (63%) опитаних у Німеччині вважають, що військова відповідь Ізраїлю на терористичний напад ХАМАС у жовтні 2023 року була надмірною, і лише 18% вважають дії ізраїльської армії адекватними.

Опитування ARD також показало, що майже три чверті респондентів (73%) вважають невиправданим, що військові дії Ізраїлю проти ХАМАС також зачіпають палестинське цивільне населення.

Обидва ці показники є новими рекордними значеннями, зафіксованими в регулярних опитуваннях Infratest dimap.

В останні дні представники уряду Німеччини все частіше критично висловлювалися щодо дій Ізраїлю в секторі Гази.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, наприклад, звинуватив ізраїльський уряд в порушенні міжнародного права з огляду на політику поселень на окупованих палестинських територіях та блокування гуманітарних вантажів.

Слідом за критикою німецького уряду на адресу Ізраїлю політики Соціал-демократичної партії Німеччини наполягають на припиненні поставок зброї до цієї країни.