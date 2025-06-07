Минобороны Финляндии облили розовой краской

Фасад здания Министерства обороны Финляндии облили розовой краской в ночь на субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Ilta Sanomat.

Командный центр Департамента полиции Хельсинки сообщает, что полиция получила информацию о повреждении в 1:42 ночи.

На фотографии, присланной Ilta-Sanomat, видно, что главный вход в здание залит краской.

Полиция сообщает, что на месте происшествия видели двух человек, которых подозревают в причастности к акту вандализма. Местонахождение подозреваемых не установлено.

Охранник сообщил о повреждении здания в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, активисты в прошлом году распылили красную краску на колонны парламента в Хельсинки в сентябре, протестуя против добычи торфа.

В Британии климатических активисток, которые облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне, приговорили к тюрьме. Их единомышленники после того повторили акцию.