Міноборони Фінляндії облили рожевою фарбою
Новини — Субота, 7 червня 2025, 14:17 —
Фасад будівлі Міністерства оборони Фінляндії облили рожевою фарбою в ніч проти суботи.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Ilta Sanomat.
Командний центр Департаменту поліції Гельсінкі повідомляє, що поліція отримала інформацію про пошкодження о 1:42 ночі.
На фотографії, надісланій Ilta-Sanomat, видно, що головний вхід до будівлі залитий фарбою.
Поліція повідомляє, що на місці події бачили двох осіб, яких підозрюють у причетності до акту вандалізму. Місцезнаходження підозрюваних не встановлено.
Охоронець повідомив про пошкодження будівлі в поліцію.
Поліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження при обтяжуючих обставинах.
Нагадаємо, активісти торік розпилили червону фарбу на колони парламенту у Гельсінкі у вересні, протестуючи проти видобутку торфу.
У Британії кліматичних активісток, які облили супом "Соняшники" Ван Гога в Лондоні, засудили до в’язниці. Їхні однодумці після того повторили акцію.