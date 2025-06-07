Міноборони Фінляндії облили рожевою фарбою

Фасад будівлі Міністерства оборони Фінляндії облили рожевою фарбою в ніч проти суботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Ilta Sanomat.

Командний центр Департаменту поліції Гельсінкі повідомляє, що поліція отримала інформацію про пошкодження о 1:42 ночі.

На фотографії, надісланій Ilta-Sanomat, видно, що головний вхід до будівлі залитий фарбою.

Поліція повідомляє, що на місці події бачили двох осіб, яких підозрюють у причетності до акту вандалізму. Місцезнаходження підозрюваних не встановлено.

Охоронець повідомив про пошкодження будівлі в поліцію.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження при обтяжуючих обставинах.

Нагадаємо, активісти торік розпилили червону фарбу на колони парламенту у Гельсінкі у вересні, протестуючи проти видобутку торфу.

У Британії кліматичних активісток, які облили супом "Соняшники" Ван Гога в Лондоні, засудили до в’язниці. Їхні однодумці після того повторили акцію.