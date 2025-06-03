Известные порноплатформы остановят работу во Франции в знак протеста против требований правительства

Владельцы Pornhub, Redtube и YouPorn планируют прекратить показ контента для взрослых французских пользователей уже в среду днем ​​в знак протеста против правительственных мер, обязывающих проверять возраст посетителей.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Платформы Aylo Freesites будут отображать сообщение, объясняющее решение компании французской аудитории: мол, она не хочет ставить под угрозу конфиденциальность своих пользователей.

Aylo Freesites, как и другие порноплатформы, обязана ввести проверку возраста до 7 июня.

Гигант отрасли ожесточенно боролся с французскими чиновниками по поводу этих мер. Французская аудитория Pornhub является второй по величине в мире после Соединенных Штатов и опережает Филиппины, Мексику и Великобританию, согласно внутренней статистике за 2024 год.

Соломон Фридман, партнер Ethical Capital Partners, которой принадлежит Aylo, заявил журналистам на брифинге во вторник, что французский закон является "опасным", "потенциально нарушает конфиденциальность" и является "неэффективным".

"Речь идет о том, чтобы поставить наши ценности во главу угла, а это означает непосредственное общение с французским народом, чтобы сказать ему то, что их правительство отказывается им сказать", – сказал Фридман.

"Мы стремимся сотрудничать с производителями операционных систем, магазинами приложений, другими технологическими партнерами, чтобы обеспечить доступ к платформе только взрослым. Дело не в нежелании брать на себя ответственность. Дело в том, чтобы сказать, что нужно блокировать доступ в источнике",

Министерка цифровых технологий Франции Клара Шаппаз обвинила Aylo во лжи в отношении французских мер, которые, по ее словам, защищают конфиденциальность.

В Aylo не уточнили, как долго будет продолжаться приостановка показа контента.

Напомним, в мае стало известно, что советник лидера Центристской партии Финляндии уходит в отставку после скандала с порновидео.

А в Италии отстранили от работы воспитательницу детского сада из-за аккаунта на OnlyFans.