Спрос на VPN во Франции резко вырос после приостановки работы сайтов для взрослых

Спрос на виртуальные частные сети (VPN) во Франции резко вырос после того, как компания Aylo Freesites, материнская структура Pornhub, Redtube и YouPorn, приостановила доступ к своим платформам для французских пользователей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Решение Aylo Freesites стало ответом на новые инициативы правительства Франции, предусматривающие обязательную проверку возраста на сайтах для взрослых.

Начиная со среды, пользователи во Франции при попытке зайти на соответствующие сайты были автоматически перенаправлены на сообщение с протестом против запланированных изменений, которые, по словам компании, нарушают право на конфиденциальность.

Уже в течение первых 30 минут приостановки работы платформ VPN-сервис ProtonVPN зафиксировал рост регистраций на 1000%, сообщили представители компании на платформе X.

В ProtonVPN отметили, что даже во время приостановки работы TikTok в США рост был меньше.

Представитель другого популярного сервиса, NordVPN, сообщил изданию о росте использования VPN на 170% с момента ограничения доступа к сайтам.

"Мы наблюдаем подобные всплески каждый раз, когда цифровые свободы ограничиваются или внедряется цензура", – сказали в компании.

В целом, по данным аналитического ресурса Top10VPN, спрос на VPN во Франции 4 июня вырос на 334% по сравнению со средним показателем за предыдущие 28 дней.

Французское правительство установило крайний срок – 7 июня – для внедрения на сайтах с контентом для взрослых систем проверки возраста.

В компании Aylo заявляют, что предложенные механизмы неэффективны в защите несовершеннолетних и ставят под угрозу конфиденциальность пользователей. Компания подчеркивает, что не возражает против самой идеи проверки возраста, однако считает, что она должна осуществляться на уровне устройства, а не сайта.

Напомним, в мае стало известно, что советник лидера Центристской партии Финляндии уходит в отставку после скандала с порновидео.