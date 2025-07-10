Зеленский о новых санкциях США и ЕС против России: думаю, мы очень близки

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в США и ЕС вскоре будут сняты все препятствия для введения новых санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал в четверг на пресс-конференции в Риме, где проходит Конференция по восстановлению Украины.

Зеленский подчеркнул, что обсудит вопрос санкций на встрече с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которая должна состояться в Риме.

"Я жду нашей встречи с американскими коллегами по санкциям. Я думаю, что мы очень близки", – сказал он, оценивая процесс продвижения новых антироссийских санкций в США.

Сенаторы Грэм и Блюменталь, как известно, являются инициаторами нового санкционного законодательства в Конгрессе, которое предусматривает введение крупных тарифов против государств, торгующих с Россией.

Зеленский также прокомментировал торможение в ЕС с утверждением нового санкционного пакета. Он отметил, что получил от Евросоюза заверения, что эти санкции будут одобрены.

"Мы ожидаем решение сегодня, оно звучало относительно 18-го пакета. Мы понимаем, из-за чего есть пауза, и понимаем, что пауза будет снята. По крайней мере, Европа берет на себя эти обязательства", – сказал глава государства.

Между тем в четверг, 10 июля, глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, пока не получит четких гарантий того, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

А глава правительства Германии Фридрих Мерц в четверг обратился к Фицо с призывом немедленно снять свою блокаду.