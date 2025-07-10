Мерц обратился лично к Фицо из-за блокады санкций ЕС против России

Глава правительства Германии Фридрих Мерц обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо с призывом немедленно снять свою блокаду с принятия следующего пакета санкций ЕС против России.

Об этом он сказал, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме в четверг, сообщает "Европейская правда".

Мерц подчеркнул важность увеличивать давление на Россию, которая активизировала обстрелы Украины.

"Позвольте мне быть честным. Мы готовим 18-й пакет санкций ЕС против России. Не хватает только одной страны-члена, чтобы это произошло. Я безотлагательно призываю Словакию и ее премьер-министра снять свое сопротивление и освободить путь для утверждения 18-го пакета ЕС", – сказал Мерц.

Стоит заметить, что 9 июля послам Европейского Союза не удалось утвердить 18-й пакет санкций ЕС против России на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 9 июля, из-за продолжения его блокирования Словакией.

Европейский парламент 9 июля обратился к правительствам Венгрии и Словакии с требованием прекратить блокирование санкционного давления на Россию со стороны ЕС и не ставить под угрозу достижение общих целей Евросоюза.