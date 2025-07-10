Фицо поручил послу Словакии в Брюсселе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Словакия не поддержит новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, пока не получит четких гарантий того, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

Об этом в четверг, 10 июля, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, официальный текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Таким образом, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против РФ, который планировалось утвердить на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе 11 июля.

"Мы отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций без предварительных условий. Наша поддержка зависит от решения наших беспокойств относительно цен на газ, безопасности поставок и компенсаций за убытки, которые мы понесем в результате прекращения поставок российского газа с 1 января 2028 года", – заявил Фицо.

Он сообщил, что спорные вопросы с Европейской комиссией "пока еще не решены".

"Нашему послу в Брюсселе снова было поручено вчера не поддерживать 18-й пакет санкций", – сообщил премьер-министр Словакии.

Словацкий глава подчеркнул, что не может допустить, "чтобы бессмысленные идеологические жесты вроде прекращения поставок российского газа нанесли нашему государству серьезный ущерб".

"Должен признать, что Европейская Комиссия прилагает усилия для поиска решения для Словакии. По некоторым открытым вопросам мы близки к договоренности, по другим еще далеко... Я искренне надеюсь на скорое достижение договоренности с Комиссией, которая приведет к корректировке ее предложения о постепенном отказе от российского газа способом, который защитит Словакию от худших возможных последствий", – заявил Роберт Фицо.

Как сообщала "Европейская правда", вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что на этой неделе страны ЕС должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был снова поставлен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

Ранее СМИ прогнозировали, что Словакия должна разблокировать 18-й пакет санкций после успешных переговоров с Еврокомиссией 3 июля в Братиславе.