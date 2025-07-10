Зеленський про нові санкції США та ЄС проти Росії: думаю, ми дуже близькі

Президент Володимир Зеленський розраховує, що у США та ЄС незабаром будуть зняті усі перешкоди для запровадження нових санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у четвер на пресконференції у Римі, де проходить Конференція з відновлення України.

Зеленський підкреслив, що обговорить питання санкцій на зустрічі з сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, що має відбутись у Римі.

"Я очікую нашої зустрічі з американськими колегами щодо санкцій. Я думаю, що ми дуже близькі", – сказав він, оцінюючи процес просування нових антиросійських санкцій у США.

Сенатори Грем та Блюменталь, як відомо, є ініціаторами нового санкційного законодавства у Конгресі, що передбачає запровадження великих тарифів проти держав, які торгують з Росією.

Зеленський також прокоментував гальмування у ЄС із затвердженням нового санкційного пакета. Він зазначив, що отримав від Євросоюзу запевнення, що ці санкції будуть схвалені.

"Ми очікуємо рішення сьогодні, воно звучало щодо 18-го пакету. Ми розуміємо, через що є пауза, і розуміємо, що пауза буде знята. Принаймні Європа на себе бере ці зобов'язання", – сказав глава держави.

Тим часом у четвер, 10 липня, глава словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не отримає чітких гарантій того, що не зазнає фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.

А глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц у четвер звернувся до Фіцо із закликом негайно зняти свою блокаду.