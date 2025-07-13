Польша ожидает в скором времени получить согласие на дальнейшие поисковые работы в Пужниках

Польша ожидает в ближайшее время получить разрешение и провести поисковые работы по обнаружению останков польских жертв преступлений на Волыни еще в одном месте на территории Пужников Тернопольской области.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Мацей Данцевич – заместитель председателя польского фонда "Свобода и демократия", который участвует в поисково-эксгумационных работах на территории Украины, пишет "Европейская правда".

Данцевич рассказал, что недавно фонд получил согласие от Тернопольской ОВА на проведение поисковых работ во втором месте в Пужниках.

Сейчас это разрешение должно рассмотреть и утвердить Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий в Киеве.

"Ждем этого решения. Если до конца июля мы получим согласие на поиски второго места (массового захоронения поляков – ред.), то постараемся их провести еще до конца августа, перед захоронением эксгумированных в мае останков, которое состоится в начале сентября", – рассказал он.

По словам Данцевича, если в результате поисковых работ будет обнаружено второе место захоронения, то, согласно украинскому законодательству, польская сторона будет обращаться за разрешением на дальнейшее проведение эксгумаций к местным властям, а в случае положительного решения – к государственным властям.

Он сообщил, что вторая братская могила, по предварительным оценкам, расположена недалеко от первой. В ней могут находиться останки более 30 погибших местных жителей.

Данцевич отметил, что захоронение останков 42 поляков, эксгумированных в мае, состоится в начале сентября.

Он отметил, что дата церемонии захоронения уточняется, в то же время на мероприятие уже приглашаются семьи погибших и потомки бывших жителей Пужников. По его словам, в этой церемонии заинтересовано, в частности, руководство министерства культуры и национального наследия Польши, ожидается также участие польских дипломатов.

Он отметил, что по согласованию с местными властями останки 42 жертв будут похоронены в отдельных могилах, на которых будут установлены 42 креста.

Он добавил, что сейчас еще продолжается процедура идентификации жертв, поэтому на крестах установленных лиц будут их имена и фамилии.

Представитель польского фонда отметил, что польская сторона рассматривает еще несколько мест в Тернопольской и, возможно, Львовской областях, где планирует в будущем обращаться к украинским властям за разрешениями на проведение поисково-эксгумационных работ.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, убитых в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

В начале июня польский Сейм определил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

В украинском МИД в ответ на это заявили, что такое решение Польши противоречит духу добрососедских отношений между странами.

В том же месяце в Минкульте сообщили, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне – в пределах Львова).

Польша, в свою очередь, предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова.