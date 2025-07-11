Додон обіцяє у разі перемоги на виборах у Молдові відновити поставки газу РФ

Проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон повідомив 10 липня, що перебуває в Москві, де зустрічається з заступником голови уряду РФ Алєксандром Новаком.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Додон заявив, що обговорив з Новаком можливість відновлення прямих поставок російського газу до Молдови "після зміни влади в результаті майбутніх парламентських виборів".

"Це рішення, за політичної волі та здорового підходу майбутнього керівництва країни, є цілком реалістичним і життєво необхідним для мільйонів наших громадян", – заявив він.

Також за словами проросійського лідера молдовських соціалістів, він та Новак "підтвердили готовність до відновлення енергетичного діалогу між Молдовою і Росією відразу після формування в країні уряду, який буде керуватися інтересами громадян, а не геополітичними авантюрами".

"Відновлення прямих поставок російського газу – це ключ до зниження тарифів, стабілізації економіки та енергетичної безпеки Республіки Молдова", – додав він.

Відомо, що в Москві Додона супроводжували Ірина Влах – колишня башканка проросійської Гагаузії (керівниця уряду автономії), яка створила партію "Серце Молдови", а також лідер партії "Майбутнє Молдови" Василь Тарлєй.

Звернемо увагу, що нещодавно Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові йдуть переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.

Нагадаємо, після інспірованої Москвою "газової кризи" для Придністров’я взимку 2025 року Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я на кредитні гроші Росії. Посередником нині виступає компанія, зареєстрована в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Водночас нещодавно почали з’являтись повідомлення про проблеми з постачанням газу у Придністров’ї.

На цьому тлі "влада" невизнаного регіону на 30 днів запровадила надзвичайний стан в економіці.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.