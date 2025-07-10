Молдова: депутати з орбіти Шора вимагають дозволити поштове голосування у Росії

Пов’язані з олігархом-втікачем Іланом Шором депутати в парламенті Молдови вимагають або розширити перелік країн, де можна голосувати на виборах поштою – зокрема, включити Росію, або взагалі відмовитись від поштового голосування.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Депутати Регіна Апостолова, Вадим Фотеску і Петру Жардан, яких називають пов’язаними з Шором, зареєстрували законопроєкт щодо розширення переліку країн, де громадяни Молдови можуть голосувати поштою.

У проєкті пропонують розширити механізм поштового голосування на усі країни, де проживає не менше 5 тисяч громадян Молдови, та дозволити поштове голосування у тих країнах, де на попередніх молдовських виборах участь у голосуванні взяли не менше 500 осіб.

За цими критеріями у перелік мала би потрапити Російська Федерація.

В іншому разі ініціатори проєкту пропонують відмовитися від механізму голосування поштою, якщо влада не може гарантувати рівні можливості для усіх громадян Молдови.

Нагадаємо, Молдова лише починає запроваджувати механізм поштового голосування. Перше застосування голосування поштою відбулося на президентських виборах 2024 року та референдумі щодо вступу у ЄС – для діаспори у США, Канаді, Норвегії, Ісландії, Швеції та Фінляндії. Цією опцією скористались близько 1800 виборців (але не всі потім скористались надісланим бюлетенем).

Перед осінніми парламентськими виборами влада додала у цей перелік Японію, Південну Корею, Австралію і Нову Зеландію. Водночас у ЦВК зазначили, що діаспорі у Росії не можна забезпечити такої можливості, оскільки вона не відповідає критеріям, на підставі яких формували перелік країн.

Зокрема, організовувати опцію поштового голосування не стали у країнах, які не мають з Молдовою дипломатичних відносин, перебувають у стані війни або не дотримуються міжнародних стандартів у виборчій сфері.

З 3-го червня у Молдові почалася реєстрація охочих скористатися поштовим голосуванням на парламентських виборах 28 вересня.