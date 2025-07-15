Немецкие левые против закупки Берлином Patriot для Украины

Фракция Левой партии в Бундестаге раскритиковала план немецкого правительства закупить у США два противоракетных комплекса Patriot и поставить их в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По мнению левых, правительство Фридриха Мерца финансирует реализацию повестки дня президента США Дональда Трампа за счет налогоплательщиков Германии.

"Федеральное правительство позолочивает повестку дня Трампа "Америка прежде всего", платя США из денег налогоплательщиков за солидарность с Украиной", – заявил Ульрих Тоден, представитель партии по вопросам оборонной политики.

Главным приоритетом, по его словам, должно быть немедленное прекращение огня в Украине и окончание войны.

В понедельник Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Некоторые из них поступят очень скоро – фактически в течение нескольких дней. Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими "обменяться", и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – пояснил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Киев в течение нескольких дней или недель.