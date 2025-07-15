Німецькі ліві проти закупівлі Берліном Patriot для України

Фракція Лівої партії в Бундестазі розкритикувала план німецького уряду закупити у США два протиракетні комплекси Patriot і поставити їх в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

На думку лівих, уряд Фрідріха Мерца фінансує реалізацію порядку денного президента США Дональда Трампа коштом платників податків Німеччини.

"Федеральний уряд позолочує порядок денний Трампа "Америка передусім", платячи США з грошей платників податків за солідарність з Україною", – заявив Ульріх Тоден, речник партії з питань оборонної політики.

Головним пріоритетом, за його словами, має бути негайне припинення вогню в Україні та закінчення війни.

У понеділок Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Деякі з них надійдуть дуже скоро – фактично протягом декількох днів. Кілька країн, які мають Patriot, збираються ними "обмінятись", і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", – пояснив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом декількох днів або тижнів.