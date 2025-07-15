Писториус: решение по Patriot для Украины будет принято в течение "дней или недель"

Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Киев в течение нескольких дней или недель.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Германия предложила купить американские ЗРК Patriot и поставить их в Украину, которая за последние недели подверглась одним из самых сильных российских атак за всю войну.

Выступая в Вашингтоне, Писториус сказал, что переговоры продолжатся на рабочем уровне для окончательного согласования деталей, включая количество пусковых установок и ракет, которые могут быть включены в соглашение.

По его словам, если соглашение будет заключено, первая единица Patriot может быть отправлена в Украину в течение нескольких месяцев. Он отказался комментировать, шла ли речь на переговорах также о наступательных вооружениях для Киева.

Германия передала Киеву три собственные установки Patriot, оставив себе девять систем – гораздо меньше, чем 36 батарей, которые она имела в разгар холодной войны.

Писториус получил теплый прием в Вашингтоне, что отражает растущую роль Германии как основного участника крупнейшего со времен холодной войны наращивания военного потенциала НАТО после того, как она десятилетиями отставала в расходах на оборону.

Ранее Писториус заявил, что Германия не может передать Украине свои системы противовоздушной обороны Patriot из-за их недостаточного количества.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Некоторые из них поступят очень скоро – фактически в течение нескольких дней. Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими "обменяться", и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – пояснил он.

В понедельник Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.