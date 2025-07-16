"Мінера" чеських і словацьких шкіл знайшли у Дніпрі

Особою, що розсилала анонімні погрози про замінування сотням шкіл у Чехії та Словаччині, вважають українця з Дніпра.

Про це повідомила пресслужба поліції Словаччини, пише "Європейська правда".

За підсумками слідчих дій щодо серії фейкових замінувань шкіл у Чехії та Словаччині восени 2024 року спільна група правоохоронців Чехії, Словаччини та України вирушила до Дніпра.

Внаслідок оперативних заходів затримали громадянина України, якого вважають відправником повідомлень. Також проводять обшуки у кількох приміщеннях у Дніпрі з вилученням комп’ютерів і телефонів.

Словацькі правоохоронці висловили подяку чеським та українським колегам за співпрацю у розслідуванні.

"Нам не важливо, яке громадянство у порушника – важливо, щоб таких осіб знаходили і притягували до відповідальності за їхні дії", – додали у повідомленні.

Нагадаємо, протягом останнього року від хвилі фальшивих повідомлень про закладену вибухівку постраждали багато країн Європи. Один з останніх масових випадків стався в Австрії у травні 2025 року.

В Угорщині встановили, що за хвилею "мінувань" стояв 15-річний підліток.