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"Мінера" чеських і словацьких шкіл знайшли у Дніпрі

Новини — Середа, 16 липня 2025, 10:59

Особою, що розсилала анонімні погрози про замінування сотням шкіл у Чехії та Словаччині, вважають українця з Дніпра. 

Про це повідомила пресслужба поліції Словаччини, пише "Європейська правда".

За підсумками слідчих дій щодо серії фейкових замінувань шкіл у Чехії та Словаччині восени 2024 року спільна група правоохоронців Чехії, Словаччини та України вирушила до Дніпра.

Внаслідок оперативних заходів затримали громадянина України, якого вважають відправником повідомлень. Також проводять обшуки у кількох приміщеннях у Дніпрі з вилученням комп’ютерів і телефонів. 

Словацькі правоохоронці висловили подяку чеським та українським колегам за співпрацю у розслідуванні. 

"Нам не важливо, яке громадянство у порушника – важливо, щоб таких осіб знаходили і притягували до відповідальності за їхні дії", – додали у повідомленні. 

Нагадаємо, протягом останнього року від хвилі фальшивих повідомлень про закладену вибухівку постраждали багато країн ЄвропиОдин з останніх масових випадків стався в Австрії у травні 2025 року. 

В Угорщині встановили, що за хвилею "мінувань" стояв 15-річний підліток.

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