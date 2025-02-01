За волной "минирования" школ в Венгрии стоял 15-летний подросток

Венгерские правоохранители задержали и допросили 15-летнего парня, который разослал десятки электронных писем с угрозами о минировании школ и которого подозревают в угрозе совершить террористический акт.

Об этом объявила полиция Венгрии в субботу, 1 февраля, передает "Европейская правда".

Как установили венгерские правоохранители, подросток в течение 26-30 января прислал электронное письмо с угрозой взорвать по меньшей мере 46 школ.

Парень дал полное признание после того, как его идентифицировали полицейские киберспециалисты и арестовали в пятницу в его доме в Боршод-Абауй-Земплени, что на северо-востоке Венгрии.

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Во время обыска полиция изъяла ИТ-оборудование и резервные копии данных. Парня допросили как подозреваемого в совершении преступления угрозы совершения террористического акта и взяли под стражу.

Парень рассказал полиции, что его целью было запугать учеников и заставить сбежать из школы. Школы были выбраны случайно, хотя одна из них была профессионально-техническим училищем, которое он прекратил посещать два месяца назад, потому что он не хотел продолжать обучение.

За последние две недели в Венгрии фиксировали два случая массовых угроз о минировании школ, один из них произошел 23 января и коснулся более 100 заведений.

Подобные инциденты в последние месяцы происходили и в других странах Европы.