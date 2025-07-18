У Трампа запретили американским дипломатам высказывать мнения о выборах за рубежом

Государственный секретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру не комментировать честность и добропорядочность выборов, проведенных иностранными государствами.

Об этом говорится во внутренней записке, с которой ознакомилось агентство Reuters в четверг, передает "Европейская правда".

В записке, направленной всем дипломатическим представительствам США через внутренний канал Государственного департамента от 17 июля, говорится, что департамент больше не будет делать связанных с выборами заявлений или постов в социальных сетях, если не будет "четкого и убедительного" внешнеполитического интереса.

"Когда уместно комментировать иностранные выборы, наше сообщение должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлении кандидата-победителя и, когда это уместно, отмечать общие внешнеполитические интересы", – говорится в записке, которая была обозначена как "чувствительная", но не засекреченная.

"В посланиях следует избегать высказываний о честности или целостности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностях соответствующей страны", – говорится в документе.

В нем также указано, что сообщения, связанные с выборами, должны исходить либо от самого министра, либо от представителя Госдепартамента, и американским дипломатам запрещено делать такие заявления без четкого одобрения высшего руководства ведомства.

В записке упоминается речь президента Дональда Трампа 13 мая в Эр-Рияде, когда он раскритиковал то, что он назвал "западными интервентами", которые указывают странам Ближнего Востока, как управлять своими делами, заявив, что это больше не дело Вашингтона, и что он стремится наладить партнерские отношения.

Отвечая на вопрос о записке, представитель Государственного департамента в комментариях по электронной почте повторил некоторые пункты директивы и сказал, что такой подход соответствует акценту администрации на "национальном суверенитете".

Соединенные Штаты традиционно рассматривают продвижение прав человека и демократии, а также свободу прессы как основную внешнеполитическую цель, хотя критики неоднократно указывали на двойные стандарты, которые Вашингтон применяет к своим союзникам.

При Трампе администрация все больше отходит от продвижения демократии и прав человека, в основном рассматривая это как вмешательство в дела другой страны. Например, она начала реформировать бюро по правам человека Государственного департамента, которое, по ее словам, стало платформой для "левых активистов, ведущих вендетту против лидеров, выступающих против "пробуждения"".

Чиновники Трампа неоднократно вмешивались в европейскую политику, чтобы осудить то, что они считают подавлением правых лидеров, в частности в Румынии, Германии и Франции, обвиняя европейские власти в цензуре таких взглядов, как критика иммиграции, во имя борьбы с дезинформацией.