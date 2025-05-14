Сіміон подякував Венсу за промову у Мюнхені, де той "наїхав" на Румунію

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон похвалив віцепрезидента США Джей Ді Венса за його промову на Мюнхенській конференції, де той критикував Румунію за перезапуск виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", Сіміон зробив свої заяви в інтерв’ю The American Conservative.

Сіміон сказав, що "однозначно очікує" спроб не допустити його перемоги та "значного втручання з боку розвідувальних агентств, пов’язаних з різними європейськими країнами".

Його запитали, що він планує робити у разі такого сценарію та чи розраховує він на Трампа і Венса як "ключових партнерів, що допоможуть вирішити потенційну політичну кризу".

"Промова віцепрезидента Венса на Мюнхенській безпековій конференції була як бальзам на нашу душу – він говорив правду. Ми хочемо справедливості. Ми хочемо будувати майбутнє для нашої нації, як і закликав президент Трамп у своєму зверненні до ООН", – відповів Джордже Сіміон.

"Майбутнє належить патріотам. Я буду боротися за свободу, як і мої пращури. Я боротимусь, щоб Румунія і інші європейські держави залишилися частиною вільного світу і сильними союзниками США, найвеличнішої нації на планеті", – заявив Сіміон.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Румунії пройде 18 травня, у ньому будуть змагатися лідер ультраправих Джордже Сіміон і ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан.

У першому турі 4 травня Джордже Сіміон набрав 40,94%, а Нікушор Дан – 20,99%.

Одне з останніх опитувань свідчить, що кандидати перед другим туром зрівняли рейтинги. Проте з огляду на велику підтримку Сіміона серед румунської діаспори (яку опитування не охоплює) та небажання частини респондентів зізнаватися у голосуванні за одіозного політика його перемога виглядає дуже ймовірним сценарієм.

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