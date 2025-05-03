Німеччина та США продовжили заочну суперечку щодо екстремістського статусу "АдН"

Міністерство закордонних справ Німеччини відповіло державному секретареві США Марко Рубіо на закиди у "замаскованій тиранії" після оголошення ультраправої "Альтернативи для Німеччини" екстремістською.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар німецького МЗС зʼявився на Х у відповідь на допис Рубіо.

Напередодні держсекретар заявив, що рішення Федерального відомства із захисту конституції Німеччини визнати "АдН" правоекстремістською – це "не демократія, а тиранія під маскою".

"Це демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування, здійсненого з метою захисту нашої Конституції та верховенства права. Остаточне рішення ухвалюватимуть незалежні суди", – відповіло МЗС Німеччини.

"Історія навчила нас, що правий екстремізм необхідно зупинити", – додало воно.

На цьому, однак, дискусія не закінчилась, і Міністерству закордонних справ Німеччини відповів заступник Рубіо в Держдепі Крістофер Ландау – підкресливши, однак, що це його особиста позиція.

Він сказав, що "не може дібрати слів, аби висловити обурення, яке відчуває, коли офіційний представник уряду Німеччини намагається повчати Державного секретаря США про необхідність шпигувати за політичною опозицією і цензурувати її".

"І ні, Німеччино, ви не можете ховатися за самовдоволеними посиланнями на те, чого навчилися з "власної" історії. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, це також і "наша" історія, адже ми відіграли досить важливу роль у завершенні цього конкретного розділу твоєї історії", – написав Ландау.

Далі він фактично порівняв ситуацію в Німеччині з тим, що було в Австрії після її німецької анексії напередодні Другої світової війни, згадавши історію батька, що втік звідти до США.

"Він втік не через надміру свободи слова; він втік, бо при владі були ті, хто вірив у шпигунство та цензуру політичних опонентів", – додав заступник держсекретаря США.

Нагадаємо, у пʼятницю Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

а дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях. За одним з опитувань на початку квітня "АдН" навіть вперше очолила рейтинг політсил країни.