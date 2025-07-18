У Трампа заборонили американським дипломатам висловлювати думки щодо виборів за кордоном

Державний секретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам по всьому світу не коментувати чесність і доброчесність виборів, проведених іноземними державами.

Про це йдеться у внутрішній записці, з якою ознайомилося агентство Reuters у четвер, передає "Європейська правда".

У записці, надісланій всім дипломатичним представництвам США з допомогою внутрішнього каналу Державного департаменту від 17 липня, йдеться про те, що департамент більше не робитиме пов'язаних з виборами заяв або постів у соціальних мережах, якщо не буде "чіткого і переконливого" зовнішньополітичного інтересу.

"Коли доречно коментувати іноземні вибори, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця і, коли це доречно, відзначати спільні зовнішньополітичні інтереси", – йдеться в записці, яка була позначена як "чутлива", але не засекречена.

"У посланнях слід уникати висловлювань щодо чесності або цілісності виборчого процесу, його легітимності або демократичних цінностей відповідної країни", – сказано в документі.

У ньому також зазначено, що повідомлення, пов'язані з виборами, повинні виходити або від самого міністра, або від речника Держдепартаменту, і заборонено американським дипломатам робити такі заяви без чіткого схвалення вищого керівництва відомства.

У записці згадується промова президента Дональда Трампа 13 травня в Ер-Ріяді, коли він розкритикував те, що він назвав "західними інтервентами", які вказують країнам Близького Сходу, як управляти своїми справами, заявивши, що це більше не є справою Вашингтона, і що він прагне налагодити партнерські відносини.

Відповідаючи на запитання про записку, представник Державного департаменту в коментарях електронною поштою повторив деякі пункти директиви і сказав, що такий підхід відповідає акценту адміністрації на "національному суверенітеті".

Сполучені Штати традиційно розглядають просування прав людини і демократії, а також свободу преси як основну зовнішньополітичну мету, хоча критики неодноразово вказували на подвійні стандарти, які Вашингтон застосовує до своїх союзників.

За Трампа адміністрація дедалі більше відходить від просування демократії та прав людини, здебільшого розглядаючи це як втручання у справи іншої країни. Наприклад, вона почала реформувати бюро з прав людини Державного департаменту, яке, за її словами, стало платформою для "лівих активістів, які ведуть вендету проти лідерів, що виступають проти "пробудження"".

Посадовці Трампа неодноразово втручалися в європейську політику, щоб засудити те, що вони вважають придушенням правих лідерів, зокрема в Румунії, Німеччині та Франції, звинувачуючи європейську владу в цензурі таких поглядів, як критика імміграції, в ім'я боротьби з дезінформацією.