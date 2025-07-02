СМИ: в Европе были ошеломлены паузой США в поставках оружия Украине

Решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки некоторых видов военной помощи Украине было неожиданным для европейских чиновников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, чиновники в Европе "были ошеломлены" решением США о военной помощи Украине – особенно после заявлений Дональда Трампа на саммите НАТО.

Напомним, тогда он пообещал рассмотреть возможность поставки Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

Собеседники Bloomberg говорят, что европейские государства обратились в Белый дом для разъяснения решения, а некоторые надеются, что позиция США "может быть смягчена или изменена".

Напомним, во вторник в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.

Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Украина заявила, что не получала официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.