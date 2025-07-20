Иран может на следующей неделе провести переговоры с европейцами по ядерной программе

Иран, Великобритания, Франция и Германия могут провести на следующей неделе переговоры по ядерной программе Тегерана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило в воскресенье полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim.

"Тегеран и европейская тройка достигли принципиального соглашения о возобновлении переговоров по ядерной программе Ирана, но время и место проведения переговоров еще обсуждаются", – сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, осведомленный в этом вопросе.

Сообщение о возможных переговорах появилось через несколько дней после того, как министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также глава внешнеполитической службы Европейского Союза провели первый телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи после того, как месяц назад Израиль и США атаковали иранские ядерные объекты.

Три европейские страны, вместе с Китаем и Россией, являются сторонами ядерного соглашения 2015 года, заключенного с Ираном, из которого США вышли в 2018 году.

Страны "тройки" заявили, что до конца августа возобновят санкции против Тегерана, если ядерные переговоры, которые продолжались между Ираном и США до начала прямого конфликта между Израилем и Ираном, не возобновятся или не дадут конкретных результатов.

До войны между Израилем и Ираном Тегеран и Вашингтон провели пять раундов ядерных переговоров при посредничестве Омана, но столкнулись с серьезными препятствиями, такими как обогащение урана в Иране, которое западные государства хотят свести к нулю.

Тегеран утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей.

После ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.

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