Іран може наступного тижня провести переговори з європейцями щодо ядерної програми 

Іран, Велика Британія, Франція та Німеччина можуть провести переговори наступного тижня щодо ядерної програми Тегерана.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило в неділю напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim.

"Тегеран і європейська трійка досягли принципової згоди про відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану, але час і місце проведення переговорів ще обговорюються", – повідомило агентство Tasnim з посиланням на джерело, обізнане в цьому питанні.

Повідомлення про можливі переговори з'явилося через кілька днів після того, як міністри закордонних справ Британії, Франції та Німеччини, а також глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу провели першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі після того, як місяць тому Ізраїль і США атакували іранські ядерні об'єкти.

Три європейські країни, разом з Китаєм і Росією, є сторонами ядерної угоди 2015 року, укладеної з Іраном, з якої США вийшли в 2018 році.

Країни "трійки" заявили, що до кінця серпня відновлять санкції проти Тегерана, якщо ядерні переговори, що тривали між Іраном і США до початку прямого конфлікту між Ізраїлем та Іраном, не відновляться або не дадуть конкретних результатів.

До війни між Ізраїлем та Іраном Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів ядерних переговорів за посередництва Оману, але зіткнулися з серйозними перешкодами, такими як збагачення урану в Ірані, яке західні держави хочуть звести до нуля.

Тегеран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей.

Після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.

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