Сын Байдена говорит, что неудачное выступление его отца на дебатах было вызвано приемом лекарств

Сын бывшего президента США Джо Байдена – Хантер Байден – заявил, что провальное выступление его отца в дебатах против действующего американского лидера Дональда Трампа, которое привело к отказу демократа от президентской кандидатуры, было следствием усталости после длительных перелетов и приема снотворного препарата.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В интервью блогеру Эндрю Каллагену сын Джо Байдена заявил, что точно знает, что произошло на дебатах. По словам Хантера Байдена, его отец "фактически мог трижды облететь Землю".

"Ему 81 год, он устал как собака. Ему дали Ambien, чтобы он заснул, а потом он вышел на сцену, выглядел как олень в свете фар", – заявил он.

Амбиен – это препарат, который применяется для кратковременного лечения проблем со сном. Офис Джо Байдена ответил на запрос о комментарии.

Как напомнило агентство, бывший президент США готовился к дебатам в Кэмп-Дэвиде вместе со своими помощниками в течение нескольких дней. Перед тем, как прибыть в Кэмп-Дэвид, демократ совершил две поездки в Европу и был на западном побережье США для сбора средств.

Отметим, выступление Байдена на дебатах против тогдашнего кандидата в президенты от Республиканской партии Трампа, во время которых демократ регулярно не мог довести свою мысль до конца, вызвало негативную реакцию на кандидатуру Байдена на выборах 2024 года.

Менее чем через месяц после дебатов Байден отказался от кандидатуры в президенты, уступив Трампу. Бывшая вице-президент Камала Харрис стала кандидатом от демократов и проиграла Трампу на выборах в ноябре.

Отметим, весной стало известно, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях.

В первых своих комментариях после новостей о диагнозе Байдена Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.

Также позже Трамп заявил, что ему "не жаль" Байдена в связи с диагностированным у него онкозаболеванием.