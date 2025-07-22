Син Байдена каже, що невдалий виступ його батька на дебатах був спричинений прийманням ліків

Син колишнього президента США Джо Байдена – Гантер Байден – заявив, що провальний виступ його батька в дебатах проти чинного американського лідера Дональда Трампа, який призвів до відмови демократа від президентської кандидатури, був наслідком втоми після тривалих перельотів і прийому снодійного препарату.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю блогеру Ендрю Каллагену син Джо Байдена заявив, що знає точно, що сталося на дебатах. За словами Гантера Байдена, його батько "фактично міг тричі облетіти Землю".

"Йому 81 рік, він втомлений як собака. Йому дали Ambien, щоб він заснув, а потім він вийшов на сцену, виглядав як олень у світлі фар", – заявив він.

Амбієн – це препарат, який застосовується для короткочасного лікування проблем зі сном. Офіс Джо Байдена відповів на запит про коментар.

Як нагадало агентство, колишній президент США готувався до дебатів у Кемп-Девіді разом зі своїми помічниками протягом декількох днів. Перед тим, як прибути до Кемп-Девіда, демократ здійснив дві поїздки до Європи і був на західному узбережжі США для збору коштів.

Зазначимо, виступ Байдена на дебатах проти тодішнього кандидата в президенти від Республіканської партії Трампа, під час яких демократ регулярно не міг довести свою думку до кінця, викликав негативну реакцію на кандидатуру Байдена на виборах 2024 року.

Менш ніж через місяць після дебатів, Байден відмовився від кандидатури в президенти, поступившись Трампу. Колишня віцепрезидент Камала Гарріс стала кандидатом від демократів і програла Трампу на виборах у листопаді.

Зазначимо, навесні стало відомо, що Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках.

У перших своїх коментарях після новин про діагноз Байдена Трамп побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.

Також пізніше Трамп заявив, що йому "не шкода" Байдена у зв’язку з діагностованим у нього онкозахворюванням.