Науседа дал премьеру две недели на объяснения из-за подозрений в конфликте интересов

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру страны – Гинтаутасу Палуцкасу – две недели, чтобы тот или дал объяснения относительно растущего списка обвинений, связанных с его личными финансами и бизнесом, или же рассмотрел возможность отставки.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Науседа передал это сообщение Палуцкасу в четверг, 24 июля, после нескольких недель сообщений в СМИ.

Хотя президент Литвы не имеет конституционных полномочий увольнять премьер-министра без согласия парламента, ультиматум, вероятно, усилит давление на Палуцкаса.

Последняя информация о Палуцкасе касалась компании, принадлежащей члену его семьи, которая получила поддержку Европейского Союза. По сообщению, эта фирма якобы закупала товары у компании, частично принадлежащей Палуцкасу. Премьер-министр неоднократно отрицал какие-либо нарушения.

Палуцкас, в свою очередь, заявил, что будет искать решение, добавив, что "очень серьезно рассматривает все варианты".

Премьер-министр, который назвал сообщения против него "сконцентрированной атакой оппонентов", заявил, что был удивлен последним сообщением о компании своего родственника.

21 июля Науседа заявил о доверии к Палуцкасу, который в последние недели стал предметом нескольких журналистских расследований.

Его заявление прозвучало после того, как журналисты узнали, что Палуцкаса в 2010 году осудили за злоупотребление полномочиями при организации закупок услуг по уничтожению крыс.

Политика приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также обязали выплатить компенсацию убытков в размере около 16,5 тысячи евро.

Перед тем журналисты раскрыли подозрительные деловые связи действующего премьера Литвы, на основании чего Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.

Главная комиссия по служебной этике Литвы параллельно приняла решение начать расследование относительно возможного конфликта интересов у Палуцкаса.

На фоне этих скандалов в Литве падает рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству.