Послы ЕС одобрили "урезанный" из-за недостатка реформ 4-й транш Ukraine Facility, он поступит летом

Комитет постоянных представителей Coreper 23 июля одобрил предоставление Украине 4-го транша финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility в сумме 3,05 млрд евро, который поступит в Украину до конца лета.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС на условиях анонимности.

4-й транш Ukraine Facility почти на 2 млрд евро меньше, чем планировалось, потому что Киев не провел обещанные ЕС реформы.

"Подтверждаю, что Coreper на этой неделе одобрил предоставление Украине 4-го транша в рамках Ukraine Facility", – заявил собеседник "Европейской правды".

По его словам, теперь Еврокомиссия "выполняет необходимую техническую работу, чтобы Украина получила 3,05 млрд евро уже до конца лета".

"Решение о предоставлении Украине средств было принято послами ЕС без дискуссии", – добавил другой дипломат.

Как сообщала "Европейская правда", четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинская власть запросила еще в июне, будет предоставлен Украине в меньшем объеме, чем планировалось, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Тем не менее, Украина имеет до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования по программе Ukraine Facility, которая предусматривает 50 евро млрд помощи до 2027 года.

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