Сьиярто назвал МУС "политизированным" за критику Венгрии из-за визита Нетаньяху

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Международный уголовный суд "полностью утратил авторитет" после того, как МУС недавно обвинил Венгрию в нарушении обязательств из-за отказа арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Как стало известно в пятницу, 25 июля, коллегия судей МУС сообщила о нарушении Венгрией требований суда об аресте Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле.

"Этим шагом Международный уголовный суд четко дал понять, что он полностью утратил свой авторитет и что его решения в основном мотивированы мелкой политической местью", – ответил на это Сийярто.

Он заявил, что "политические цели и идеологии не имеют места в международных судебных органах".

"МУС еще раз подтвердил все наши опасения относительно беспристрастности и политической независимости суда. Этот мелочный и слабый шаг подтверждает только одно: наше решение о выходе было правильным", – подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сийярто также обвинил МУС в том, что суд "окончательно отошел от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию".

"Однако, по нашему мнению, международные организации не могут представлять политические интересы; наоборот, эти институты должны обеспечивать надлежащую международную платформу для переговоров между сторонами, участвующими в споре", – подытожил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Венгрия объявила о намерении выйти из МУС в начале апреля во время визита Нетаньяху. Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.

В ответ на это руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность". В мае парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС.

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