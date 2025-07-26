Сійярто назвав МКС "політизованим" за критику Угорщини через візит Нетаньягу
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Міжнародний кримінальний суд "повністю втратив авторитет" після того, як МКС нещодавно звинуватили Угорщину в порушенні зобов’язань через відмову арештувати прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу.
Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".
Як стало відомо у п’ятницю, 25 липня, колегія суддів МКС повідомила про порушення Угорщиною вимог суду про арешт Нетаньягу під час його візиту до Будапешта в квітні.
"Цим кроком Міжнародний кримінальний суд чітко дав зрозуміти, що він повністю втратив свій авторитет і що його рішення в основному мотивовані дрібною політичною помстою", – відповів на це Сійярто.
Він заявив, що "політичні цілі та ідеології не мають місця в міжнародних судових органах".
"МКС ще раз підтвердив усі наші побоювання щодо неупередженості та політичної незалежності суду. Цей дріб'язковий і слабкий крок підтверджує лише одне: наше рішення про вихід було правильним", – наголосив глава МЗС Угорщини.
Сійярто також звинуватив МКС у тому, що суд "остаточно відійшов від своєї первісної мети і перетворився на політичну організацію".
"Однак, на нашу думку, міжнародні організації не можуть представляти політичні інтереси; навпаки, ці інституції повинні забезпечувати належну міжнародну платформу для переговорів між сторонами, що беруть участь у спорі", – підсумував глава угорського зовнішньополітичного відомства.
Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС на початку квітня під час візиту Нетаньягу. Орбан раніше пояснював рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.
У відповідь на це керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість". У травні парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС.
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