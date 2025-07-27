В Польше будут бастовать работники железной дороги
Железнодорожные профсоюзы Польши объявили о протестной акции, которая начнется уже в понедельник, 28 июля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
В понедельник, 28 июля, по всей Польше начнутся акции протеста железнодорожников. Профсоюзы отмечают, что им надоела, как они ее называют, "антижелезнодорожная государственная политика". Они требуют изменений в транспортной политике государства, предупреждая о параличе железнодорожного сектора и массовых увольнениях.
Основными критическими замечаниями являются отсутствие поддержки железных дорог, высокие тарифы на доступ к инфраструктуре и самая дорогая тяговая энергия в ЕС.
Железнодорожники выйдут на дороги между 10:00 и 14:00. "Мы появимся в десятке мест по всей Польше", – сообщил RMF FM Лешек Ментек из профсоюза машинистов железнодорожных поездов.
Ожидается, что протесты будут мирными, но могут вызвать серьезные перебои на дорогах.
Забастовка будет проходить в форме пикетов и перекрытия дорог на ключевых транспортных пунктах.
Трудности можно ожидать в Мазовецком, Куявском, Подлясском, Малопольском, Люблинском, Силезском, Великопольском, Свентокшиском воеводствах и Западном Поморье.
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