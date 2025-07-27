В Польше будут бастовать работники железной дороги

Железнодорожные профсоюзы Польши объявили о протестной акции, которая начнется уже в понедельник, 28 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В понедельник, 28 июля, по всей Польше начнутся акции протеста железнодорожников. Профсоюзы отмечают, что им надоела, как они ее называют, "антижелезнодорожная государственная политика". Они требуют изменений в транспортной политике государства, предупреждая о параличе железнодорожного сектора и массовых увольнениях.

Основными критическими замечаниями являются отсутствие поддержки железных дорог, высокие тарифы на доступ к инфраструктуре и самая дорогая тяговая энергия в ЕС.

Железнодорожники выйдут на дороги между 10:00 и 14:00. "Мы появимся в десятке мест по всей Польше", – сообщил RMF FM Лешек Ментек из профсоюза машинистов железнодорожных поездов.

Ожидается, что протесты будут мирными, но могут вызвать серьезные перебои на дорогах.

Забастовка будет проходить в форме пикетов и перекрытия дорог на ключевых транспортных пунктах.

Трудности можно ожидать в Мазовецком, Куявском, Подлясском, Малопольском, Люблинском, Силезском, Великопольском, Свентокшиском воеводствах и Западном Поморье.

Финскому авиаперевозчику в начале июля пришлось отменить почти 100 рейсов из-за забастовки в аэропорту.

В Афинах таксисты бастовали из-за ограничения движения в автобусных полосах, а немецкие таксисты выступили с требованием регулировать цены платформ Uber и Bolt.