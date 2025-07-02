У Німеччині традиційні таксі вимагають регулювати ціни платформ Uber і Bolt

Працівники традиційних компаній таксі у Німеччині влаштовують протести у багатьох містах країни із закликами до суворішої регуляції платформ Uber і Bolt, звинувачуючи їх у нечесній конкуренції.

Про це повідомляють dpa і Bild, пише "Європейська правда".

Протести таксистів заплановані у багатьох великих містах Німеччини – Берліні, Франкфурті, Штутгарті, Майнці, Кельні.

У Берліні вони запланували "парад таксі" через парк Тіргартен поруч з парламентом, що призведе до перекриття вулиць у центрі.

Таксисти звинувачують платформи на зразок Uber і Bolt у нечесній конкуренції та закликають владу запровадити для них умови, співмірні з тими, що й для традиційних сервісів таксі.

Суть звинувачень полягає у тому, що традиційні таксі обмежені офіційними розпорядженнями місцевої влади щодо тарифів, тоді як Uber і Bolt – ні. Таксисти вважають, що це дає їм нечесну перевагу, тому що ціна часто виявляється нижчою.

Водночас керівник німецької філії Bolt Крістоф Ган заявив, що ці заходи "не врятують індустрію" і лише вдарять по клієнтах, спричинивши зниження попиту на послугу.

"Ціни на таксі у Німеччині і так дуже високі, для багатьох людей це, на жаль, розкіш – вони просто не можуть платити стільки… Заклики до більшого регулювання не покращать ситуацію, а зроблять гірше усім", – прокоментував речник Uber.

У грецьких Афінах таксисти страйкували через обмеження руху в автобусних смугах. Цей протест став одним із серії їхніх страйків за останні місяці.