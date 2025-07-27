У Польщі страйкуватимуть працівники залізниці

Залізничні профспілки Польщі оголосили про акцію протесту, яка розпочнеться вже в понеділок, 28 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У понеділок, 28 липня, по всій Польщі розпочнуться акції протесту залізничників. Профспілки наголошують, що їм набридла, як вони її називають, "антизалізнична державна політика". Вони вимагають змін у транспортній політиці держави, попереджаючи про параліч залізничного сектору та масові звільнення.

Основними критичними зауваженнями є відсутність підтримки залізниць, високі тарифи на доступ до інфраструктури та найдорожча тяглова енергія в ЄС.

Залізничники вийдуть на дороги між 10:00 і 14:00. "Ми з'явимося в десятці місць по всій Польщі", – повідомив RMF FM Лєшек Мєнтек з профспілки машиністів залізничних поїздів.

Очікується, що протести будуть мирними, але можуть спричинити серйозні перебої на дорогах.

Страйк буде проходити у формі пікетів і перекриття доріг на ключових транспортних пунктах.

Труднощі можна очікувати в Мазовецькому, Куявському, Підляському, Малопольському, Люблінському, Сілезькому, Великопольському, Свєнтокшиському воєводствах та Західному Помор'ї.

Фінському авіаперевізнику на початку липня довелось скасувати майже 100 рейсів через страйк в аеропорту.

В Афінах таксисти страйкували через обмеження руху в автобусних смугах., а німецькі таксисти виступили з вимогою регулювати ціни платформ Uber і Bolt.