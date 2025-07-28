Орбан о торговой сделке ЕС и США: Трамп "съел на завтрак" президента Еврокомиссии

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал рамочное торговое соглашение, согласованное ЕС и США в воскресенье во время встречи президента Дональда Трампа и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в эфире, фрагмент которого распространил спикер правительства Золтан Ковач.

Орбан заявил, что Евросоюз "прогнулся" под требования США в торговых переговорах.

"Даже с первого взгляда очевидно, что это не соглашение. Это выглядит не как заключение соглашения президентом Трампом с Урсулой фон дер Ляйен, а как то, что Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак. Вот что произошло, и мы это подозревали. Потому что президент США переговорщик-"тяжеловес", а госпожа президент – перышко", – заявил премьер Венгрии.

Он отметил, что позиция президента США намного сильнее, а позиция президента Еврокомиссии всегда слабее.

"Американцы недавно заключили подобное соглашение с Великобританией, и оно значительно лучше этого. Поэтому европейское соглашение хуже британского, и впоследствии о нем будет трудно говорить как об успехе", – заявил Орбан.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

В Европарламенте критикуют согласованное торговое соглашение с США, реакция европейских столиц также была неоднозначной.