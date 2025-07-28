В Европарламенте критикуют торговое соглашение с США

Члены Европарламента критикуют рамочное торговое соглашение с США с 15-процентными пошлинами на импорт из ЕС, о заключении которого объявили 27 июля.

Об этом сообщает ARD, пишет "Европейская правда".

Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге сказал, что не в восторге от соглашения с США и Евросоюзу пришлось пойти на слишком болезненные уступки.

"15-процентные тарифы – это означает рост предыдущих тарифных ставок в четыре раза, зато импортные пошлины на американские товары в ЕС будут нулевыми", – отметил он, назвав это неравными условиями.

Также Ланге отметил, что Евросоюзу невыгодно обещать инвестировать в США 600 млрд евро, поскольку это не создаст рабочих мест в ЕС и не соответствует европейским интересам.

Лидер "Левых" в Европарламенте Мартиш Ширдеван заявил, что ЕС пошел на чрезмерные уступки и согласился на сотрудничество, которое даст Трампу заработать миллиарды долларов, а в ЕС оказываются под угрозой тысячи рабочих мест.

Пресс-секретарь "Зеленых" в Европарламенте по торговым вопросам Анна Каваццини назвала соглашение с США "крайне неравным", отдельно отметив, что драконовские пошлины на сталь и алюминий остаются, а также ЕС подписался на обязательства по импорту американского СПГ, который "Зеленые" считают вредным для борьбы с изменением климата.

Критика прозвучала и из лав однопартийцев президента Еврокомиссии – спикер Европейской народной партии заявил, что базовый тариф 15% на европейские товары является вопиющим нарушением принципов честной торговли и большим ударом по конкурентоспособности европейских товаров.

Однако от евродепутатов-представителей немецкого ХДС звучат и более мягкие оценки: что согласованный тариф – не "смертельный" для немецкого бизнеса, зато позволил отвратить торговую войну с гораздо худшими последствиями.

Реакция европейских столиц также была неоднозначной.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "наибольшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

Между США и Евросоюзом уже несколько месяцев продолжались сложные переговоры о дальнейших условиях торговли на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.