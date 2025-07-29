Литва с 2026 года планирует развернуть украинскую систему акустического обнаружения БПЛА

Литва готовится развернуть у себя систему акустического обнаружения беспилотников – украинскую разработку, ее начнут использовать ориентировочно в следующем году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью LRT сказал главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас на фоне обсуждений очередного инцидента с попаданием БПЛА в воздушное пространство Литвы.

Генерала спросили, будет ли у Литвы система акустического обнаружения беспилотников и когда – чтобы стать дополнением к имеющимся радиолокационным средствам, которые имеют свои технические ограничения.

"Этот год уже стал началом – мы выделили средства на приобретение. До конца года состоятся испытания, и, как упоминал сегодня командующий Воздушными силами, с следующего года начнется использование этих систем", – сказал Вайкшнорас.

Он добавил, что процесс несколько затянулся из-за бюрократических процедур, потому что "это, так сказать, украинская система, которую нужно было адаптировать к нашим американским системам из-за чувствительных нюансов". Ранее упоминалось, что речь идет о системе Sky Fortress.

Также главнокомандующий рассказал, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные средства ПВО.

Напомним, утром 28 июля в Литву залетел беспилотник, похожий на аппарат типа "Шахед".

О присутствии БПЛА, который предположительно залетел из Беларуси, полиции стало известно из сообщений многочисленных свидетелей в приграничном районе. Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

До этого похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера". Литва после этого передала Беларуси ноту протеста.