Топгенерал Литви не бачить зростання загрози для країни після індицентів з БпЛА

Головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас не вважає, що рівень загрози для Литви якось змінився у зв’язку двома поспіль випадками потрапляння безпілотників в повітряний простір країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з LRT.

Генерала запитали, як він оцінює безпекову ситуацію після двох за місяць випадків потрапляння БпЛА на територію країни, один з яких вже ідентифікували як російську "Герберу", а другий ще шукають.

"Рівень загрози звичайний – він не змінювався. Війна, яка все ще триває, підкреслює, що ми живемо у складній геополітичній і безпековій ситуації", – відповів він.

"Можу лише закликати усіх продовжувати підтримку українців у їхній боротьбі з Росією. Чим швидше ми у якийсь спосіб зламаємо російські спроможності, тим легшим і безпечнішим буде наше життя", – додав Вайкшнорас.

Також головнокомандувач розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО, та що з наступного року Литва почне використовувати українську систему акустичного виявлення БпЛА.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йдеться про апарат типу "Шахед".

Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера". Литва після того передала Білорусі ноту протесту.