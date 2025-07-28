Литва планирует усилить ПВО на границах после инцидентов с дронами

Литва хочет привлечь к охране воздушного пространства дополнительные силы противовоздушной обороны после двух инцидентов с дронами, которые залетели на территорию страны из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В частности, министр обороны Довиле Шакалиене пообещала принять дополнительные меры для обеспечения более эффективного наблюдения за границей, сотрудничая с МВД.

По ее словам, для этого будут привлечены дополнительные силы армии.

В свою очередь, главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас рассказал, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные средства ПВО.

"На сегодняшний день есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай – именно в этом районе мы и усилимся", – сказал он.

Вайкшнорас отметил, что также будет углублено координация действий со Службой охраны государственной границы, поскольку "без их глаз в небе и на земле, без того, что они видят и слышат, нам сложно что-то идентифицировать".

Кроме того, планируется ускорить закупки, связанные с обнаружением дронов, например, радары ближнего действия, приобретение которых было запланировано на более поздний период, добавил он.

Вайкшнорас подчеркнул, что на границе как можно скорее должна быть внедрена акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress.

"Мы собираемся внедрить ее по всей приграничной территории. Таким образом можно будет заранее определить, какие летательные объекты движутся, отличая парапланы, воздушные шары, маленькие самолеты. Это упростит и ускорит процесс принятия решений", – сказал главнокомандующий.

Напомним, о присутствии беспилотника, который предположительно залетел из Беларуси, полиции стало известно из сообщений многочисленных свидетелей в приграничной зоне. Последний раз аппарат видели недалеко от Вильнюса около 5 утра. Министр Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

Перед этим похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера". Литва после этого передала Беларуси ноту протеста.