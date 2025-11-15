В Литве задержали мужчину, который поднял дрон недалеко от Вильнюсского аэропорта

15 ноября рядом с Вильнюсским аэропортом летал дрон, его владельца задержали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Информируют, что сотрудникам Службы общественной безопасности удалось задержать человека, который поднял дрон в полдень 15 ноября.

Служба общественной безопасности с помощью системы Fly Safe зафиксировала беспилотник в закрытой зоне Вильнюсского аэропорта.

В указанное место немедленно выехали сотрудники служб. "Несмотря на то, что дрон быстро исчез из зоны видимости, экипаж точно установил место, где его видели, и в 12.07 ч. задержал человека, который поднимал дрон", – сообщила СГБ в соцсети Facebook.

Работа аэропорта не останавливалась.

По данным СГБ, служба сотрудничала с Департаментом полиции и Воздушной навигацией.

Задержанного передали сотрудникам Военной полиции, начато административное расследование. Подозреваемому грозит штраф в размере 400-800 евро.

"Задержанный сказал, что думал, что в этом месте можно поднимать дрон. Однако незнание законов от ответственности не освобождает", – отмечают сотрудники СГБ.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

Кроме того, литовское правительство одобрило предложения изменений в законодательство, предусматривающие усиление ответственности за контрабанду.