Уряд Литви схвалив посилення відповідальності за контрабанду на тлі нальотів метеозондів з Білорусі

Литовський уряд схвалив пропозиції змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за контрабанду – що є одним з кроків, спрямованих на протидію масовому переправленню таких вантажів з Білорусі за допомогою метеозондів.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

12 листопада уряд Литви затвердив поправки до законодавства, запропоновані МВС, що передбачає посилення відповідальності за контрабанду у випадках, коли її транспортування становить загрозу для людей, бізнесу чи призводить до порушення авіаційного сполучення.

За перевезення контрабанди, що спричинило загрозу для життя і здоров’я людей, діяльності важливих для нацбезпеки підприємств чи порушення транспортного сполучення, пропонують карати на термін від 4 до 8 років позбавлення волі. Окремо розписані санкції за контрабанду того чи іншого типу товарів, з максимальними термінами до 12 років позбавлення волі.

"Поправки є відповіддю на загрози нацбезпеці, що виникли у зв’язку з активізацією контрабанди за допомогою метеозондів", – сказав міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Після затвердження проєкту на рівні Кабміну його має розглянути Сейм. Уряд запропонує зробити це за прискореною процедурою.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Після чергових інцидентів 8 і 10 листопада Литва викликала представника посольства Білорусі.

Водночас Литві доводиться вести перемовини з Білоруссю через ситуацію з литовськими фурами, які на момент рішення про закриття кордону не встигли повернутись додому і потрапили під контрзаходи Мінська.