У Литві затримали чоловіка, який підняв дрон недалеко від Вільнюського аеропорту

15 листопада поряд із Вільнюським аеропортом літав дрон, його власника затримали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Інформують, що співробітникам Служби громадської безпеки вдалося затримати людину, яка підняла дрон опівді 15 листопада..

Служба громадської безпеки за допомогою системи Fly Safe зафіксувала безпілотник у закритій зоні Вільнюського аеропорту.

У вказане місце негайно виїхали співробітники служб. "Незважаючи на те, що дрон швидко зник із зони видимості, екіпаж точно встановив місце, де його бачили, і о 12.07 затримав людину, яка піднімала дрон", – повідомила СГБ у соцмережі Facebook.

Роботу аеропорту не зупиняли.

За даними СГБ, служба співпрацювала з Департаментом поліції та Повітряною навігацією.

Затриманого передали співробітникам Військової поліції, розпочато адміністративне розслідування. Підозрюваному загрожує штраф у розмірі 400-800 євро.

"Затриманий сказав, що думав, що в цьому місці можна піднімати дрон. Однак незнання законів від відповідальності не звільняє", – зазначають співробітники СГБ.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Крім того, литовський уряд схвалив пропозиції змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за контрабанду.