СМИ: США угрожают остановить поставку разведданных и оружия, чтобы заставить Киев пойти на сделку

Представители США угрожают Украине остановкой предоставления оружия и разведывательных данных в попытке добиться от украинской стороны ее согласия на разработанный Соединенными Штатами "мирный план".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило со ссылкой на два источника агентство Reuters.

По данным этих источников, сейчас Украина сталкивается с большим давлением со стороны Вашингтона, чем во время предыдущих переговоров.

В частности, в адрес Киева звучат угрозы прекратить предоставление разведданных и оружия, сообщили агентству два источника, знакомые с этим вопросом.

Один из источников, пожелавший остаться анонимным, заявил, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине.

По данным СМИ, Зеленский и Трамп могут обсудить "мирный план" на следующей неделе.

Также СМИ сообщили, что в Европе готовят свой проект "мирного плана", более справедливый для Украины.