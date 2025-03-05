Журналист: директор ЦРУ подтвердил остановку обмена разведданными с Украиной

Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф сообщил, что США приостановили как поставки оружия, так и обмен разведывательными данными с Украиной.

О заявлении написал в X (Twitter) корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.

Директор ЦРУ сказал, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину после встречи в Овальном кабинете.

"Рэтклифф заявил, что с нетерпением ждет завершения паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру после письма президенту США", – написал журналист Fox News.

CIA Director John Ratcliffe just told @MariaBartiromo U.S. paused weapons shipments AND intelligence to Ukraine in the fallout of meeting in the Oval Office. Ratcliffe says he looks forward to lifting the pause and working with Ukraine towards peace following the letter to POTUS – Edward Lawrence (@EdwardLawrence) March 5, 2025

Ранее британский таблоид Daily Mail сообщил, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.

Позже в среду об этом написало и издание Financial Times.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.