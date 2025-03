Журналист: директор ЦРУ подтвердил остановку обмена разведданными с Украиной

Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф сообщил, что США приостановили как поставки оружия, так и обмен разведывательными данными с Украиной.

О заявлении написал в X (Twitter) корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.

Директор ЦРУ сказал, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину после встречи в Овальном кабинете.

"Рэтклифф заявил, что с нетерпением ждет завершения паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру после письма президенту США", – написал журналист Fox News.

CIA Director John Ratcliffe just told @MariaBartiromo U.S. paused weapons shipments AND intelligence to Ukraine in the fallout of meeting in the Oval Office. Ratcliffe says he looks forward to lifting the pause and working with Ukraine towards peace following the letter to POTUS