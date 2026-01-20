Качка: США и Украина согласовали на рабочем уровне соглашение на $800 млрд, но есть вызов

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что США и Украина на рабочем уровне достигли соглашения по политическому документу "плана процветания" Украины.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Речь идет о "плане процветания" Украины на $800 млрд.

"На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но самый большой вызов для нас всех заключается в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами, и это будет касаться действительно десятков правовых инструментов", – сказал он.

Поэтому он подчеркнул, что это "скорее документ для планирования, а не завершенный проект".

"Это скорее набор задач. В нем есть раздел с рабочими направлениями, около пяти или семи различных направлений, которые нужно сделать, чтобы все это реализовать", – подытожил Качка.

Ранее премьер Юлия Свириденко рассказала, на что Украина потратит $800 млрд из экономического "мирного" соглашения. В правительстве сообщили, что эта сумма будет включать как гранты, так и кредитные средства.

При этом Соглашение о $800 млрд для Украины согласовано с ЕС и не противоречит условиям вступления, утверждают в правительстве.

Также сообщалось, что подписание американским президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским в Давосе "плана процветания" Украины на 800 млрд долларов было отменено.