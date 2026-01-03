Свириденко рассказала, на что Украина потратит $800 млрд из финансового "мирного" соглашения

Финансовые потребности Украины на следующие 10 лет, без учета расходов на безопасность, составят 800 миллиардов долларов США.

Об этом заявила в выступлении на встрече с советниками по безопасности западных государств премьер Юлия Свириденко, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Свириденко отметила, что Украина нуждается в "огромных" капиталовложениях, и они должны стать частью мирных соглашений, заключение которых готовят Украина и западные государства. Это финансирование предусмотрено соглашением об экономическом процветании, проект которого разработан, но пока не обнародуется.

"Потребности финансовых инвестиций, необходимые для обеспечения экономического процветания, являются огромными. С сегодняшней перспективы, речь идет о 800 млрд долларов США на следующие 10 лет", – подчеркнула она.

Глава правительства подчеркнула, что Свириденко эта сумма не является окончательной, потому что не включает значительной статьи расходов.

"Это включает [расходы на то, чтобы сохранить] макрофинансовую стабильность, возмещение потерь, потребности в восстановлении и финансирование необходимого экономического толчка. Но это не включает финансирование обороны, которое, как мы рассчитываем, со временем снизится при условии эффективных гарантий безопасности", – заявила она.

Свириденко отдельно подчеркнула необходимость покрыть финансирование дефицита бюджета, образовавшегося из-за войны.

"[После потребностей безопасности], следующая цель – это экономическая стабильность. Без экономической стабильности нет смысла говорить о привлечении инвестиций", – заявила, в частности, она.

В экономической панели принял участие также представитель США Стив Уиткофф, который присоединился по видеосвязи.

Ранее Сергей Кислица рассказал, о чем договаривались советники в Киеве, на первой части встречи.

Зеленский рассчитывает, что некоторые документы для завершения войны будут готовы к подписанию в январе.

Недавно в перечень документов, которые согласовываются, добавили последовательность воплощения пунктов мирного соглашения.