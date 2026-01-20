Качка: США та Україна погодили на робочому рівні угоду на $800 млрд, але є виклик

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що США та Україна на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа "плану процвітання" України.

Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі, який організував Фонд Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Мова йде про "план процвітання" України на $800 млрд.

"На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик для нас усіх полягає в тому, що цей документ, який ми підпишемо, зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та нами, і це буде стосуватися справді десятків правових інструментів", – сказав він.

Відтак він наголосив, що це "скоріше документ для планування, а не завершений проєкт".

"Це радше набір завдань. Він має розділ з робочими напрямами, близько п’яти або семи різних напрямів, що потрібно зробити, щоб усе це реалізувати", – підсумував Качка.

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко розповіла, на що Україна пустить $800 млрд з економічної "мирної" угоди. В уряді повідомили, що ця сума включатиме як гранти, так і кредитні кошти.

При цьому Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу, стверджують в уряді.

Також повідомлялося, що підписання американським президентом Дональдом Трампом і президентом Володимиром Зеленським у Давосі "плану процвітання" України на 800 млрд доларів було скасоване.