Проект соглашения об экономическом процветании Украины имеет поддержку европейских партнеров и не противоречит условиям будущего членства Украины в ЕС.

Об этом заявил журналистам на брифинге вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка, который принимал участие во встрече с советниками западных лидеров, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Качка отметил, что на встрече в субботу ни от одного из участников не прозвучало замечаний или возражений относительно этого соглашения, которое должно стать частью макета мирных договоренностей. "Вступление в Европейский Союз является краеугольным элементом этого пакета", – добавил он.

Качка убеждает, что финансовые условия согласованы с требованиями ЕС в отношении государств-членов, и поэтому вступление Украины в Евросоюз, которое ожидается во время действия финансового соглашения, не вызовет противоречий.

"Относительно того, что эта помощь совместима с правилами Европейского Союза – есть полный консенсус, нет никаких дебатов и сомнений", – заверил вице-премьер.

Также он подчеркнул, что дополнительное финансирование Украины соответствует принципу ЕС по экономическому выравниванию. "Украина с теми разрушениями, с тем состоянием экономического развития, которое есть – может пользоваться правилами ЕС для предоставления достаточно больших субсидий, особенно на региональном уровне для развития бизнеса и восстановления инфраструктуры. Здесь нет никаких проблем", – пояснил Тарас Качка.

Ранее премьер Свириденко рассказала, на что Украина пустит $800 млрд из экономического "мирного" соглашения.

В экономической панели принял участие также представитель США Стив Уиткофф, который присоединился по видеосвязи.

Также Сергей Кислица рассказал, о чем договаривались советники в Киеве, на первой части встречи.

Зеленский рассчитывает, что некоторые документы для завершения войны будут готовы к подписанию в январе.